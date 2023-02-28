Гроссмейстер рассказал, как распределят квоты для россиян после перехода в Азию

Гроссмейстер Михаил Кобалия ответил, будут ли пересмотрены квоты для российских шахматистов в связи с их переходом в Азиатскую федерацию шахмат.

«Квоты переедут с российскими шахматистами в Азию. Есть определённая система распределения квот, которая пересматривается каждые два года. В связи с тем, что российские игроки перешли в Азию, система будет пересмотрена соответствующим образом.

Это был один из главных вопросов от Азиатской федерации, потому что когда приходят сильные игроки, они автоматически претендуют на квоты. Но нет, система будет пересматриваться, и квоты перейдут из Европы в Азию», – сказал Кобалия в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионату» Михаилу Чесалину.

Федерация шахмат России стала первой российской спортивной организацией, сменившей региональное членство с европейского на азиатское.