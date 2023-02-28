«В Европе мы были отрезаны от принятия решений». Гроссмейстер — о переходе ФШР

Тренер юношеской сборной России, гроссмейстер Михаил Кобалия поделился мыслями о вступлении Федерации шахмат России в Азиатскую шахматную федерацию.

«Думаю, со временем у нас будут какие-то представители в руководстве Азиатской шахматной федерации, всё-таки у нас сильная и большая федерация. Это то, чего не было в Европейском шахматном союзе. Начиная с 1990 года, у нас прошёл всего один турнир – женский личный чемпионат Европы в Санкт-Петербурге в 2009 году. Это единственное соревнование, которое прошло под эгидой Европейского шахматного союза.

При этом соревнований FIDE у нас проходило множество: и матч на первенство мира, и Кубки мира, и чемпионаты по рапиду и блицу. Таких турниров было огромное количество, а европейских – не было. И в руководстве Европейского шахматного союза у нас тоже не было никаких вице-президентов. Мы хоть и по факту и были в Европе, были отрезаны от возможности принятия решений и проведения соревнований.

Думаю, в Азии мы постепенно сможем полноправно войти в федерацию, чтобы мы могли и быть в руководстве, и проводить соревнования. Мы готовы и хотим проводить азиатские соревнования. Наш вектор развития абсолютно понятен», – сказал Кобалия в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионату» Михаилу Чесалину.