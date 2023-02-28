Российский гроссмейстер высказался о возможном возвращении флага после перехода в Азию

Заместитель исполнительного директора ФШР, гроссмейстер Михаил Кобалия высказался о возможном возвращении флага и гимна российских шахматистов после перехода в Азиатскую федерацию шахмат.

«Означает ли наш переход в Азию, что может быть возобновлена дискуссия о возвращении российским шахматистам флага и гимна? Флаг и гимн – это, в первую очередь, прерогатива ФИДЕ. С другой стороны, например, санкции Европейского шахматного союза по отношении к российским игрокам были ещё более строгими. Допустим, на чемпионате мира по рапиду и блицу, который проходил в декабре в Казахстане, российские игроки могли не менять свой профайл на сайте ФИДЕ – они могли оставить российский флаг, но в турнирной таблице у них всё равно был флаг ФИДЕ. А Европейский шахматный союз заставлял всех игроков, в том числе детей, поменять флаг в профайле. Чтобы все они, так сказать, ушли из Российской шахматной федерации. У них был более воинственный настрой и более жёсткие требования. Думаю, в Азии в этом смысле всё будет намного спокойнее, и организаторы будут руководствоваться только требованиями ФИДЕ.

Если говорить не о чемпионатах мира и не о турнирах претендентского цикла, а о чём-то вроде Азиатских игр, могут ли быть послабления по флагу? На самом деле по правилам ФИДЕ россияне могут играть в личных турнирах. Пока основная проблема в том, что россияне отсоединены от командных соревнований, причём как взрослые команды, так и дети, инвалиды, ветераны. Но мы ведём работу, чтобы постепенно в каких-то категориях этот запрет снимался. Однако на данный момент этот он ещё действует. В личных соревнованиях мы можем принимать участие, под российским флагом или под флагом ФИДЕ – это отдельный, технический вопрос. А в командных соревнованиях мы вообще забанены. Тут нам нужно вести работу, чтобы мы смогли принимать участия в командных турнирах. Это не связано напрямую с переходом в Азию, потому что эту ситуацию регулирует в первую очередь ФИДЕ», – сказал Кобалия в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионату» Михаилу Чесалину.