Министр спорта России Матыцин прокомментировал переход Федерации шахмат России в Азию

Министр спорта России Олег Матыцин отреагировал на переход Федерации шахмат России (ФШР) в состав Азиатской шахматной федерации (АШФ).

«Переход Федерации шахмат России из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию — положительное и значимое решение, прежде всего, конечно, для спортсменов. Приоритетная задача — чтобы российские шахматисты могли участвовать в соревнованиях международного уровня и показывать свое мастерство в играх с сильными и достойными соперниками. Азиатская школа шахмат активно развивается и двигается вперед, большие успехи демонстрируют представители Индии и Китая. И российским мастерам есть что предложить как в соревновательном аспекте, так и в дальнейшем развитии и популяризации шахмат», — приводит слова Матыцина ТАСС.