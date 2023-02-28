Министр спорта России Матыцин прокомментировал переход Федерации шахмат России в Азию

Министр спорта России Олег Матыцин отреагировал на переход Федерации шахмат России (ФШР) в состав Азиатской шахматной федерации (АШФ).
«Переход Федерации шахмат России из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию — положительное и значимое решение, прежде всего, конечно, для спортсменов. Приоритетная задача — чтобы российские шахматисты могли участвовать в соревнованиях международного уровня и показывать свое мастерство в играх с сильными и достойными соперниками. Азиатская школа шахмат активно развивается и двигается вперед, большие успехи демонстрируют представители Индии и Китая. И российским мастерам есть что предложить как в соревновательном аспекте, так и в дальнейшем развитии и популяризации шахмат», — приводит слова Матыцина ТАСС.
- 28 февраля 2023
-
18:42
-
18:30
-
18:15
-
18:15
-
18:05
-
18:00
-
17:50
-
17:49
-
17:37
-
16:10
-
15:26
-
15:17
-
11:30
-
10:27
-
09:31
- 27 февраля 2023
-
20:21
-
19:00
-
17:55
-
17:31
-
16:03
-
14:26
-
09:36
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
-
01:37
-
00:52
- 26 февраля 2023
-
23:00
-
22:20
-
19:46
-
11:50
-
10:47
-
09:38
-
01:56