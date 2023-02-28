Сергей Карякин был исключён из рейтинга ФИДЕ

28 февраля Международная шахматная федерация (ФИДЕ) обновила рейтинг гроссмейстеров, в котором лидирует норвежец Магнус Карлсен (2852). Россиянин Ян Непомнящий (2795) сохранил вторую строчку, на третьем месте расположился китайский гроссмейстер Дин Лижэнь (2788).

На четвёртом месте находится француз Алиреза Фируджа (2785), на пятом – голландец Гири Аниш (2768), на шестом – американец Хикару Накамура (2768). Сергей Карякин, который ранее находился на 10-м месте, был исключён из рейтинга, так как уже год не участвует в турнирах под эгидой федерации.

В женском рейтинге лидирует китаянка Хоу Ифань (2628). Второй является представительница Индии Хампи Конеру (2576), на третьем месте находится россиянка Александра Горячкина (2576). Ещё одна россиянка, Екатерина Лагно, располагается на четвёртой строчке (2560).