Сергей Карякин — об исключении из рейтинга ФИДЕ: я знал, что это произойдет

Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал исключения себя из рейтинга Международной шахматной федерации (ФИДЕ), в котором он длительное время занимал 10-е место.
«Я знал, что это произойдет. Год назад я участвовал в последнем турнире. В течение года я не играл, не было возможности выступать. По правилам, если ты год не участвуешь в турнирах, то вылетаешь из рейтинга. С другой стороны, мне достаточно сыграть одну партию, хотя лучше несколько, и я смогу вернуться туда», — приводит слова Сергея Карякина «РИА Новости Спорт».
Напомним, сегодня, 28 февраля Международная шахматная федерация (ФИДЕ) обновила рейтинг гроссмейстеров, в котором 33-летнего Сергея Карякина не оказалось. В рейтинге лидирует норвежец Магнус Карлсен, а россиянин Ян Непомнящий занимает второе место.
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