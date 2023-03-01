Глава НОК Германии: сейчас не время допускать спортсменов с российским паспортом

Генеральный директор Олимпийской спортивной конфедерация Германии (DOSB) Торстен Бурместер высказался о возможном допуске российских спортсменов на международные старты.
«С нашей точки зрения, сейчас не время допускать спортсменов с российским или белорусским паспортом к международным соревнованиям. Однако дискуссия носит международный характер. Суть спорта — наводить мосты, миссия олимпийского движения — объединять людей в мирном соревновании.
Во время так называемого консультативного совещания МОК 19 января большинство национальных олимпийских комитетов высказались за рассмотрение вопроса о допуске. Спортсмены, независимо от возраста, пола, религии, происхождения, должны иметь возможность соревноваться и не должны быть наказаны за действия своих правительств. Мы чётко выразили свою позицию и сказали, что можем представить их возвращение только при очень строгих условиях.
Например, должен быть гарантирован нейтралитет, то есть нельзя носить флаги, национальные символы или цвета и исполнять гимны. Пока неясно, как такое можно гарантировать. Такие случаи, как в Пхёнчханае, Токио или Пекине, не должны происходить в Париже. Кроме того, необходимо гарантировать, что на старт не выйдут спортсмены из России или Белоруссии, которые активно поддерживают ситуацию на Украине. Затем встаёт вопрос о допинг-тестах: все спортсмены, допущенные к соревнованиям, должны быть полностью проверены», — приводит слова Бурместера официальный сайт Олимпийской спортивной конфедерация Германии.
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