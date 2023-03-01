Чернышенко: ни одно международное соревнование не может являться полноценным без россиян

Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко рассказал о неудачных попытках недружественных стран исключить Россию из мирового спорта.
«У нас в этом году проходит очень много международных соревнований, несмотря на то что недружественные нам страны пытаются исключить нас из мирового спорта. Но у них ничего не получается. «Игры дружбы», Всероссийская спартакиада, «Игры Будущего», «Дети Азии» — соревнования проходят, несмотря ни на что. Страны приезжают к нам, но некоторые с опаской, потому что опасаются санкций. Время расставит всё на свои места. Ни одно международное соревнование не является полноценным без российских спортсменов. Мы вместе со спортом, со своей страной, и вместе мы обязательно победим», — передает слова Чернышенко с форума «Мы вместе. Спорт» ТАСС.
Напомним, в феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Многие спортивные федерации согласились с рекомендацией, также Россия лишилась права проведения ряда турниров по разным видам спорта.
- 1 марта 2023
-
11:51
-
11:15
-
00:08
- 28 февраля 2023
-
23:26
-
21:40
-
21:12
-
21:01
-
18:42
-
18:30
-
18:15
-
18:15
-
18:05
-
18:00
-
17:50
-
17:49
-
17:37
-
16:10
-
15:26
-
15:17
-
11:30
-
10:27
-
09:31
- 27 февраля 2023
-
20:21
-
19:00
-
17:55
-
17:31
-
16:03
-
14:26
-
09:36
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
-
01:37
-
00:52