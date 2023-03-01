Чернышенко: ни одно международное соревнование не может являться полноценным без россиян

Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко рассказал о неудачных попытках недружественных стран исключить Россию из мирового спорта.

«У нас в этом году проходит очень много международных соревнований, несмотря на то что недружественные нам страны пытаются исключить нас из мирового спорта. Но у них ничего не получается. «Игры дружбы», Всероссийская спартакиада, «Игры Будущего», «Дети Азии» — соревнования проходят, несмотря ни на что. Страны приезжают к нам, но некоторые с опаской, потому что опасаются санкций. Время расставит всё на свои места. Ни одно международное соревнование не является полноценным без российских спортсменов. Мы вместе со спортом, со своей страной, и вместе мы обязательно победим», — передает слова Чернышенко с форума «Мы вместе. Спорт» ТАСС.

Напомним, в феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Многие спортивные федерации согласились с рекомендацией, также Россия лишилась права проведения ряда турниров по разным видам спорта.