«Печально, но ожидаемо». Тренер Карлсена — о переходе Федерации шахмат России в Азию

Питер Хайне Нильсен, тренер чемпиона мира по шахматам норвежца Магнуса Карлсена, прокомментировал переход Федерации шахмат России (ФШР) в Азиатскую шахматную федерацию (АШФ).
«Печально, но ожидаемо. Шахматы стали первым видом спорта, в котором Россия совершила переход из Европы в Азию в попытке избежать санкций», — написал Нильсен на своей странице в социальных сетях.
Ранее конституционная комиссия Международной федерации шахмат (ФИДЕ) изучила возможность перехода ФШР в AШФ и не нашла в таком переходе нарушений. В апреле прошлого года по итогам заседания наблюдательного совета ФШР единогласно было принято решение о вступлении в состав участников АШФ.
Федерация шахмат России, таким образом, стала первой российской спортивной организацией, сменившей региональное членство с европейского на азиатское.
- 1 марта 2023
-
11:51
-
11:15
-
00:08
- 28 февраля 2023
-
23:26
-
21:40
-
21:12
-
21:01
-
18:42
-
18:30
-
18:15
-
18:15
-
18:05
-
18:00
-
17:50
-
17:49
-
17:37
-
16:10
-
15:26
-
15:17
-
11:30
-
10:27
-
09:31
- 27 февраля 2023
-
20:21
-
19:00
-
17:55
-
17:31
-
16:03
-
14:26
-
09:36
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
-
01:37
-
00:52