«Печально, но ожидаемо». Тренер Карлсена — о переходе Федерации шахмат России в Азию

Питер Хайне Нильсен, тренер чемпиона мира по шахматам норвежца Магнуса Карлсена, прокомментировал переход Федерации шахмат России (ФШР) в Азиатскую шахматную федерацию (АШФ).

«Печально, но ожидаемо. Шахматы стали первым видом спорта, в котором Россия совершила переход из Европы в Азию в попытке избежать санкций», — написал Нильсен на своей странице в социальных сетях.

Ранее конституционная комиссия Международной федерации шахмат (ФИДЕ) изучила возможность перехода ФШР в AШФ и не нашла в таком переходе нарушений. В апреле прошлого года по итогам заседания наблюдательного совета ФШР единогласно было принято решение о вступлении в состав участников АШФ.

Федерация шахмат России, таким образом, стала первой российской спортивной организацией, сменившей региональное членство с европейского на азиатское.