Чернышенко: мы столкнулись с двойными стандартами после ошеломляющего успеха на ОИ в Сочи

Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что России не смогли простить успех на Олимпиаде 2014 года в Сочи.

«Мы столкнулись с двойными стандартами в области спорта на международных соревнованиях после ошеломлявшего для всех успеха в Сочи, который нам не смогли простить. Было куча мифологии, нас пытались сделать страной, которая на допинге построила свои победы. Было много вранья, подтасовок и традиционных методик, которыми пользуются недружественные нам страны», — передает слова Чернышенко с форума «Мы вместе. Спорт» ТАСС.

Форум «Мы вместе. Спорт» проходит в Гостином дворе в Москве. В событии принимают участие руководители региональных органов исполнительной власти, спортивных федераций и организаций, лидеры индустрии, медиа и бизнеса. Деловая часть форума включает более 20 деловых и протокольных мероприятий с участием ведущих экспертов отрасли. Центральным событием станет итоговое заседание коллегии Минспорта России за 2022 год. На нём будут намечены векторы движения спортивного сообщества, определены стратегические ориентиры развития спортивной индустрии на 2023 год.