Светлана Журова высказалась о возможности перехода российских конькобежцев в Азию

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о желании некоторых российских спортивных федераций перейти из Европы в Азию.

28 февраля стало известно, что Федерация шахмат России вошла в состав Азиатской шахматной федерации.

«Насколько я знаю, ни в фигурном катании, ни в конькобежном спорте такие переговоры не велись. После распада Советского Союза у нас первоначально была принципиальная позиция – за Европу. Но тогда было принято консолидированное решение – вся страна приходит в Европу. Там не было такого, как, например, в Казахстане и ряде других стран бывшего СССР, где часть федераций оказалась в Европе, а другая часть – в Азии. У них была возможность выбирать, мы же сразу перешли в Европу. Но территориально и у нас есть возможность выбирать. Для нас это абсолютно нормальная история, и никто не может обвинить нас в том, что тут какой-то подлог. Мы можем быть и в Азии, и в Европе. Для каких-то федераций (например, шахматной) переход в Азию – вполне себе [уместное решение]. Для коньков… У нас есть три страны [в Азии], которые реально конкурентные и очень сильны: Япония, Корея и Китай. Если и мы к ним присоединимся, то это уже будет достаточно серьёзное соревнование, Даже если только эти четыре страны будут соревноваться друг с другом. Считайте, почти полмира. А если ещё приедут Беларусь и Казахстан, то это уже очень достойное соревнование.

Нет ли планов перейти в Азию в этом году из-за квалификации на ОИ-2026? В конькобежном спорте такой необходимости нет. Это принципиально в игровых видах спорта. У нас спортсмен завоёвывает индивидуальную путёвку на Oлимпиаду. Ты просто должен показать олимпийский норматив в соревнованиях определённого уровня или иметь рейтинг в Кубках мира. И не факт, что Международная федерация разрешит нам выступать на азиатских соревнованиях, входящих в календарь ISU, с которых и происходит отбор.

Сейчас более принципиален другой вопрос – флаг и гимн. Если азиаты предлагают нам выступать в нейтральном статусе, то вопрос, будут ли сейчас наши спортсмены выбирать этот путь», — приводит слова Журовой «Спорт день за днём».