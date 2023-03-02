У Финляндии нет ни одной медали на зимних чемпионатах мира. Отстранение России не помогает

Спортсмены из Финляндии не завоевали ни одной медали на чемпионатах мира по зимним олимпийским видам спорта в этом году. К этим видам спорта относятся лыжи, биатлон, фристайл, горные лыжи, сноуборд, прыжки с трамплина и лыжное двоеборье.

Таким образом, Финляндия установила исторический антирекорд. Некоторые чемпионаты мира по зимним видам спорта ещё продолжаются, однако шансы на успех финских спортсменов невелики. Примечательно, что финские спортсмены установили антирекорд в условиях отсутствия россиян на международной арене.

Напомним, российские спортсмены отстранены от большинства международных турниров из-за ситуации на Украине. Россияне не были представлены на чемпионатах мира по зимним видам спорта.