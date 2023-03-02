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Германия разрешит украинским спортсменам готовиться к Олимпиаде на своих базах

Германия разрешит украинским спортсменам готовиться к Олимпиаде на своих базах
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Министр внутренних дел Германии Нэнси Фейзер сообщила, что страна предоставит возможность украинским спортсменам готовиться к международным турнирам на своих базах.

«Лучшие украинские спортсмены смогут тренироваться в Германии и готовиться к международным соревнованиям. Наши олимпийские базы готовы их принять. Наша цель состоит в том, чтобы облегчить спортсменам с Украины подготовку к международным стартам. Германия проявляет солидарность. Это касается подготовки к Олимпийским и Паралимпийским играм 2024 года в Париже», — приводит слова Фейзер DPA.

Напомним, российские спортсмены отстранены от большинства международных соревнований из-за ситуации на Украине. Атлеты из России не представлены на зимних чемпионатах мира в этом сезоне.

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Теги Другие ОИ-2024 •••

Источник: DPA

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