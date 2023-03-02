ЦСКА сыграет с «Ростов-Доном» в полуфинале женского Кубка России по гандболу

На волейбольной арене «Динамо» состоялась жеребьёвка, определившая полуфинальные пары женского Кубка России по гандболу сезона-2022/2023, сообщает пресс-служба ФГР. Судьбу своих клубов определили игроки сборной России Ольга Фомина, Анастасия Илларионова, Дарья Стаценко и Марианна Егорова.

«Финал четырёх» женского Кубка России по гандболу пройдёт 28–29 апреля в Тольятти, на площадке «Лады», отмечающей в этом году 25-летний юбилей. Кроме хозяек, за титул будут бороться московский ЦСКА, «Ростов-Дон» и звенигородская «Звезда».

В результате жеребьёвки стало известно, что ЦСКА в полуфинале 28 апреля встретится с «Ростов-Доном», а «Лада» сыграет со «Звездой». 29 апреля состоятся матч за третье место и финал.