Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

РФС: в финале КР по мини-футболу арбитр ошибочно не назначил пенальти в ворота «Синары»

Экспертно-техническая комиссия Российского футбольного союза (РФС) рассмотрела скандальный эпизод финального матча Кубка России по мини-футболу между московским «КПРФ» и екатеринбургской «Синарой».

Комиссия согласилась с «КПРФ», заявив, что судьи приняли неверное решение, не назначив шестиметровый удар в ворота «Синары».

Результативная ошибка судей произошла в концовке дополнительного времени матча, когда игрок «Синары» рукой прервал опасную атаку «КПРФ».

«В данном игровом эпизоде игрок «Синары» Абрамов С., пытаясь прервать передачу, сделал движение к сопернику, при этом отставив правую руку от тела, чем увеличил площадь тела и сделал небольшое движение руки к мячу. Действия футболиста привели к очевидному контакту руки с мячом в своей штрафной площади. Таким образом, в данном эпизоде следовало назначить пенальти в ворота «Синары», — приводит текст решения пресс-служба «КПРФ».

Матч закончился победой «Синары» со счётом 5:3. Скандальный эпизод, прервавший атаку «КПРФ», случился при счёте 4:3, после чего последний мяч был забит в пустые ворота московской команды.