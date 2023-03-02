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Расписание финалов чемпионата России по лёгкой атлетике в помещении

Расписание финалов чемпионата России по лёгкой атлетике в помещении
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Стало известно расписание чемпионата России по лёгкой атлетике в помещении. Соревнования пройдут с 3 по 5 марта в Москве в легкоатлетическом манеже ЦСКА.

Расписание финалов чемпионата России по лёгкой атлетике в помещении
3 марта, пятница

16:00 Прыжки с шестом. Женщины
17:00 Прыжки в высоту. Женщины
17:25 Бег, 60 м с барьерами. Мужчины
17:35 Бег, 60 м с барьерами. Женщины
17:45 Бег, 3000 м. Женщины
18:00 Бег, 60 м. Женщины
18:10 Бег, 60 м. Мужчины
18:17 Бег, 3000 м. Мужчины

4 марта, суббота

15:45 Прыжки в длину. Женщины
16:10 Толкание ядра. Женщины
16:35 Прыжки с шестом. Мужчины
17:10 Бег, 400 м. Женщины
17:15 Прыжки в длину. Мужчины
17:20 Бег, 400 м. Мужчины
17:30 Толкание ядра. Мужчины
18:15 Бег, 800 м. Женщины
18:25 Бег, 800 м. Мужчины

5 марта, воскресенье

12:30 Тройной прыжок. Женщины
12:45 Бег, 200 м. Женщины
12:52 Бег, 200 м. Мужчины
13:00 Бег, 5000 м. Женщины
13:05 Прыжки в высоту. Мужчины
13:20 Бег, 5000 м. Мужчины
14:00 Бег, 1500 м. Женщины
14:28 Тройной прыжок. Мужчины
14:30 Бег, 1500 м. Мужчины
15:15 Эстафета 4х400 м. Женщины
15:30 Эстафета 4х400 м. Мужчины

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