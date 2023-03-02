Стало известно расписание чемпионата России по лёгкой атлетике в помещении. Соревнования пройдут с 3 по 5 марта в Москве в легкоатлетическом манеже ЦСКА.

Расписание финалов чемпионата России по лёгкой атлетике в помещении

3 марта, пятница

16:00 Прыжки с шестом. Женщины

17:00 Прыжки в высоту. Женщины

17:25 Бег, 60 м с барьерами. Мужчины

17:35 Бег, 60 м с барьерами. Женщины

17:45 Бег, 3000 м. Женщины

18:00 Бег, 60 м. Женщины

18:10 Бег, 60 м. Мужчины

18:17 Бег, 3000 м. Мужчины

4 марта, суббота

15:45 Прыжки в длину. Женщины

16:10 Толкание ядра. Женщины

16:35 Прыжки с шестом. Мужчины

17:10 Бег, 400 м. Женщины

17:15 Прыжки в длину. Мужчины

17:20 Бег, 400 м. Мужчины

17:30 Толкание ядра. Мужчины

18:15 Бег, 800 м. Женщины

18:25 Бег, 800 м. Мужчины

5 марта, воскресенье

12:30 Тройной прыжок. Женщины

12:45 Бег, 200 м. Женщины

12:52 Бег, 200 м. Мужчины

13:00 Бег, 5000 м. Женщины

13:05 Прыжки в высоту. Мужчины

13:20 Бег, 5000 м. Мужчины

14:00 Бег, 1500 м. Женщины

14:28 Тройной прыжок. Мужчины

14:30 Бег, 1500 м. Мужчины

15:15 Эстафета 4х400 м. Женщины

15:30 Эстафета 4х400 м. Мужчины