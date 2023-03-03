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Расписание финалов чемпионата Европы по лёгкой атлетике в помещении

Расписание финалов чемпионата Европы по лёгкой атлетике в помещении
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Чемпионат Европы по лёгкой атлетике в помещении проходит со 2 по 5 марта в Стамбуле (Турция). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием финалов этих соревнований.

Расписание финалов чемпионата Европы по лёгкой атлетике в помещении

3 марта, пятница

19:25 Ядро. Мужчины
20:18 3000 м. Женщины
20:35 Тройной прыжок. Мужчины
20:40 1500 м. Мужчины
20:53 Ядро. Женщины
21:05 Пятиборье. Женщины. Итог
21:45 60 м. Женщины

4 марта, суббота

19:05 Прыжки с шестом. Женщины
19:50 Тройной прыжок. Женщины
20:00 1500 м. Женщины
20:20 400 м. Мужчины
20:30 400 м. Женщины
20:55 60 м. Мужчины

5 марта, суббота

10:12 Прыжки в длину. Мужчины
10:20 Прыжки в высоту. Женщины
19:05 Прыжки в высоту. Мужчины
19:10 Эстафета 4х400 м. Мужчины
19:18 Прыжки с шестом. Мужчины
19:25 Эстафета 4х400 м. Женщины
19:30 Семиборье. Мужчины. Итог
19:50 Прыжки в длину. Женщины
20:00 3000 м. Мужчины
20:22 800 м. Мужчины
20:35 800 м. Женщины
20:55 60 м с барьерами. Женщины
21:05 60 м с барьерами. Мужчины

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