В Екатеринбурге пройдёт новый международный турнир, объединяющий разные виды гимнастики

В Москве в рамках спортивного форума «Мы вместе. Спорт» состоялась презентация международных соревнований по гимнастическим видам спорта «Игры вызова легенд», которые с 24 марта по 2 апреля пройдут в Екатеринбурге.
Мультиспортивный проект объединит спортивную акробатику, спортивную аэробику, спортивную и художественную гимнастику. Турнир станет одним из первых международных стартов для гимнастов в 2023 году. На неделю в столицу Урала приедут более 2300 сильнейших российских и иностранных представителей спортивной акробатики и аэробики, спортивной и художественной гимнастики. Главная идея — объединение и преемственность поколений, преемственность легендарных побед российских гимнастов и передача этого духа юным спортсменам.
Амбассадорами проекта «Игры вызова легенд» стали чемпион мира, многократный победитель чемпионатов России и Европы по спортивной акробатике Виктор Гречухин; победитель чемпионатов мира и Европы в разных дисциплинах по спортивной аэробике Руслан Зубаиров; олимпийский чемпион 2020 года, двукратный призёр Олимпийских игр 2016 года, чемпион мира, многократный чемпион России и Европы Давид Белявский и олимпийская чемпионка 2016 года, серебряный призёр Олимпийских игр в Токио 2020 года, многократная чемпионка России, Европы и мира по художественной гимнастике Анастасия Татарева.
- 3 марта 2023
-
01:53
-
00:58
-
00:47
-
00:34
- 2 марта 2023
-
21:47
-
21:24
-
20:41
-
13:07
-
11:35
-
01:01
- 1 марта 2023
-
22:35
-
21:22
-
14:48
-
13:34
-
11:51
-
11:15
-
00:08
- 28 февраля 2023
-
23:26
-
21:40
-
21:12
-
21:01
-
18:42
-
18:30
-
18:15
-
18:15
-
18:05
-
18:00
-
17:50
-
17:49
-
17:37
-
16:10
-
15:26
-
15:17
-
11:30
-
10:27