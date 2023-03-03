В Екатеринбурге пройдёт новый международный турнир, объединяющий разные виды гимнастики

В Москве в рамках спортивного форума «Мы вместе. Спорт» состоялась презентация международных соревнований по гимнастическим видам спорта «Игры вызова легенд», которые с 24 марта по 2 апреля пройдут в Екатеринбурге.

Мультиспортивный проект объединит спортивную акробатику, спортивную аэробику, спортивную и художественную гимнастику. Турнир станет одним из первых международных стартов для гимнастов в 2023 году. На неделю в столицу Урала приедут более 2300 сильнейших российских и иностранных представителей спортивной акробатики и аэробики, спортивной и художественной гимнастики. Главная идея — объединение и преемственность поколений, преемственность легендарных побед российских гимнастов и передача этого духа юным спортсменам.

Амбассадорами проекта «Игры вызова легенд» стали чемпион мира, многократный победитель чемпионатов России и Европы по спортивной акробатике Виктор Гречухин; победитель чемпионатов мира и Европы в разных дисциплинах по спортивной аэробике Руслан Зубаиров; олимпийский чемпион 2020 года, двукратный призёр Олимпийских игр 2016 года, чемпион мира, многократный чемпион России и Европы Давид Белявский и олимпийская чемпионка 2016 года, серебряный призёр Олимпийских игр в Токио 2020 года, многократная чемпионка России, Европы и мира по художественной гимнастике Анастасия Татарева.