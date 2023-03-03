Белявский — о предстоящем ЧР по спортивной гимнастике: планирую побольше финалов зацепить

Победитель командного турнира Олимпиады в Токио Давид Белявский положительно оценил свою форму накануне чемпионата России по спортивной гимнастике, который стартует 8 марта в Казани.

«На прошлом чемпионате России я выступал в финале на одном снаряде, и тогда получилось выиграть. В этом году я планирую побольше финалов зацепить. Что касается готовности, то я хорошо был готов и тогда, и сейчас, только год назад по приезду в Казань я первые два дня болел, у меня была температура. Находился в не очень хорошем состоянии, поэтому отказался от многоборья и решил сосредоточиться на одном снаряде», — сказал Белявский в интервью ТАСС.

31-летний Белявский также является обладателем серебра командного турнира и бронзы в упражнении на брусьях на Олимпиаде 2016 года. Он является победителем чемпионата мира 2019 года и обладателем семи золотых наград европейских первенств.