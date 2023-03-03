«Позорный день для шахмат». В Европейском шахматном союзе отреагировали на переход ФШР

Вице-президент Европейского шахматного союза Мальколм Пейн высказался о переходе Федерации шахмат России в Азиатскую шахматную федерацию.

«Из этого можно сделать три вывода. Во-первых, это позорный день для шахмат. Во-вторых, сейчас важно защитить тех российских игроков, которые хотят продолжать играть под эгидой Европейского шахматного союза. ECU предпринял шаги для того, чтобы они желали этого.

В-третьих, довольно удивительно, что индийская и китайская федерации согласились на этот переход ФШР, если они вообще это сделали (результатов голосования я не видел), потому что переход приведёт к усилению конкуренции и, следовательно, уменьшению возможностей для их игроков. Россияне будут претендовать на места в отборочном цикле чемпионата мира, если в его правила не внесены изменения.

ФИДЕ явно не идёт в ногу с Международным олимпийским комитетом в этом вопросе, и в очередной раз организация выглядит как игрушка, действиями которой руководит Кремль», — приводит слова Пейна Chess.com.