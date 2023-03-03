Шахматистка Александра Костенюк прокомментировала переход под флаг Швейцарии

Российская гроссмейстер, 12-я чемпионка мира Александра Костенюк прокомментировала новость об официальном переходе под флаг Швейцарии.

«Да, с 3 марта 2023 года на шахматных соревнованиях я буду официально представлять шахматную федерацию Швейцарии. Заявка на смену федерации была подана, как только было объявлено о переходе ФШР в АШС, и ФИДЕ предоставила специальные условия для шахматистов, которые живут в Европе и по каким-то причинам не могут или не хотят переходить в АШС», — сказала Костенюк в беседе с корреспондентом Чемпионата Андреем Шитихиным.

Напомним, Костенюк получила швейцарское гражданство более 10 лет назад благодаря браку со швейцарцем. Ранее она была вынуждена выступать на международных турнирах под флагом ФИДЕ по решению организации, которая допускает россиян до соревнований только в нейтральном статусе.