Международная федерация гимнастики отказалась возвращать Россию на международные турниры

Международная федерация гимнастики (FIG) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. Об этом сообщается на сайте организации.

В ходе заседания, прошедшего в Лозанне, было принято решение подтвердить меры, принятые 26 февраля и 4 марта 2022 года, и не допустить россиян и белорусов до стартов из-за ситуации на Украине. Отстраняются не только атлеты, но также и официальные лица, и судьи. Меры приняты в связи со статьёй устава Международной федерации гимнастики, которая вступила в силу 1 января текущего года. Отстранение действует до дальнейшего уведомления.

Также отмечается, что организация будет следить за развитием событий. Решение может быть пересмотрено в связи с изменившимися обстоятельствами.