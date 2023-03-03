Международная федерация гимнастики отказалась возвращать Россию на международные турниры
Поделиться
Международная федерация гимнастики (FIG) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. Об этом сообщается на сайте организации.
В ходе заседания, прошедшего в Лозанне, было принято решение подтвердить меры, принятые 26 февраля и 4 марта 2022 года, и не допустить россиян и белорусов до стартов из-за ситуации на Украине. Отстраняются не только атлеты, но также и официальные лица, и судьи. Меры приняты в связи со статьёй устава Международной федерации гимнастики, которая вступила в силу 1 января текущего года. Отстранение действует до дальнейшего уведомления.
Также отмечается, что организация будет следить за развитием событий. Решение может быть пересмотрено в связи с изменившимися обстоятельствами.
Комментарии
- 3 марта 2023
-
22:08
-
22:04
-
19:44
-
17:49
-
17:43
-
17:26
-
16:50
-
14:23
-
01:53
-
00:58
-
00:47
-
00:34
- 2 марта 2023
-
21:47
-
21:24
-
20:41
-
13:07
-
11:35
-
01:01
- 1 марта 2023
-
22:35
-
21:22
-
14:48
-
13:34
-
11:51
-
11:15
-
00:08
- 28 февраля 2023
-
23:26
-
21:40
-
21:12
-
21:01
-
18:42
-
18:30
-
18:15
-
18:15
-
18:05
-
18:00
Партнерский контент