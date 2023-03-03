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Международная федерация гимнастики отказалась возвращать Россию на международные турниры

Международная федерация гимнастики отказалась возвращать Россию на международные турниры
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Международная федерация гимнастики (FIG) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. Об этом сообщается на сайте организации.

В ходе заседания, прошедшего в Лозанне, было принято решение подтвердить меры, принятые 26 февраля и 4 марта 2022 года, и не допустить россиян и белорусов до стартов из-за ситуации на Украине. Отстраняются не только атлеты, но также и официальные лица, и судьи. Меры приняты в связи со статьёй устава Международной федерации гимнастики, которая вступила в силу 1 января текущего года. Отстранение действует до дальнейшего уведомления.

Также отмечается, что организация будет следить за развитием событий. Решение может быть пересмотрено в связи с изменившимися обстоятельствами.

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Заглавное фото: Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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