Стало известно место проведения матчей за звание чемпионки мира по шахматам 2023 года

Определилось место проведения матча за звание чемпионки мира по шахматам и финала турнира претенденток. Крупные шахматные события примут китайские города Шанхай и Чунцин, сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Финал турнира претенденток состоится с 27 марта по 6 апреля в Чунцине, уроженками которого являются Лэй Тинцзе и Тань Чжунъи. Они будут бороться за право сыграть в матче за мировую корону со своей соотечественницей Цзюй Вэньцзюнь. Победительница финала турнира претенденток определится по итогам шести партий.

Встреча из 12 партий за звание чемпионки мира будет разделена между Чунцином и Шанхаем. Таким образом, Цзюй Вэньцзюнь и её соперница смогут провести половину партий на домашней площадке. Матч за мировую корону пройдёт с 5 по 25 июля.