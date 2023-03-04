Российский шахматист Александр Предке перешёл под флаг сборной Сербии

Российский шахматист Александр Предке перешёл под флаг Сербии. Об этом свидетельствует его профиль на сайте Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

29-летний Предке занимает 56-е место в рейтинге ФИДЕ с рейтингом 2684 балла. В данный момент он выступает на чемпионате Европы, который проходит в Сербии со 2 по 14 марта.

Ранее российская гроссмейстер, 12-я чемпионка мира Александра Костенюк сообщила, что с 3 марта 2023 года официально представляет Швейцарию. Напомним, Костенюк получила швейцарское гражданство более 10 лет назад благодаря браку со швейцарцем.

Ранее Предке и Костенюк были вынуждены выступать на международных турнирах под флагом ФИДЕ по решению организации, которая допускает россиян до соревнований только в нейтральном статусе.