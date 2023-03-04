Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты соревнований на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в помещении 3 марта

3 марта в Стамбуле на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в помещении было разыграно семь комплектов наград

Ядро. Мужчины

1. Зейн Уэйр (Италия) — 22.06

2. Томаш Станек (Чехия) — 21.90

3. Роман Кокошко (Украина) — 21.84.

3000 м. Женщины

1. Ханна Кляйн (Германия) — 8.35,87

2. Констанц Клостерхальфен (Германия) — 8.36,50

3. Мелисса Кортни-Брайант (Великобритания) — 8.41,19

Тройной прыжок. Мужчины

1. Педро Пичардо (Португалия) — 17.60

2. Николаос Андрикопулос (Греция) — 16.58

3. Макс Хесс (Германия) — 16.57

1500 м. Мужчины

1. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) — 3.33,95

2. Нил Гурли (Великобритания) — 3.34,23

3. Аззедин Хабз (Франция) — 3.35,39

Ядро. Женщины

1. Ориоль Донгмо (Португалия) — 19.76

2. Сара Гамбетта (Германия) — 18.83

3. Фанни Роос (Швеция) — 18.42

Пятиборье. Женщины.

1. Нафиссату Тиам (Бельгия) — 5055 (мировой рекорд)

2. Адрианна Сулек (Польша) — 5014

3. Нур Видц (Бельгия) — 4823

60 м. Женщины

1. Муджинга Камбунджи (Швейцария) — 7,00

2. Ева Свобода (Польша) — 7,09

3. Даррил Нита (Великобритания) — 7,12.