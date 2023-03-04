Результаты соревнований на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в помещении 3 марта

3 марта в Стамбуле на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в помещении было разыграно семь комплектов наград
Ядро. Мужчины
1. Зейн Уэйр (Италия) — 22.06
2. Томаш Станек (Чехия) — 21.90
3. Роман Кокошко (Украина) — 21.84.
3000 м. Женщины
1. Ханна Кляйн (Германия) — 8.35,87
2. Констанц Клостерхальфен (Германия) — 8.36,50
3. Мелисса Кортни-Брайант (Великобритания) — 8.41,19
Тройной прыжок. Мужчины
1. Педро Пичардо (Португалия) — 17.60
2. Николаос Андрикопулос (Греция) — 16.58
3. Макс Хесс (Германия) — 16.57
1500 м. Мужчины
1. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) — 3.33,95
2. Нил Гурли (Великобритания) — 3.34,23
3. Аззедин Хабз (Франция) — 3.35,39
Ядро. Женщины
1. Ориоль Донгмо (Португалия) — 19.76
2. Сара Гамбетта (Германия) — 18.83
3. Фанни Роос (Швеция) — 18.42
Пятиборье. Женщины.
1. Нафиссату Тиам (Бельгия) — 5055 (мировой рекорд)
2. Адрианна Сулек (Польша) — 5014
3. Нур Видц (Бельгия) — 4823
60 м. Женщины
1. Муджинга Камбунджи (Швейцария) — 7,00
2. Ева Свобода (Польша) — 7,09
3. Даррил Нита (Великобритания) — 7,12.
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