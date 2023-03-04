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Результаты соревнований на чемпионате России по лёгкой атлетике в помещении 3 марта

Результаты соревнований на чемпионате России по лёгкой атлетике в помещении 3 марта
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3 марта на чемпионате России по лёгкой атлетике в помещении, который проходит с 3 по 5 марта в Москве в легкоатлетическом манеже ЦСКА, были разыграны восемь комплектов наград.

Прыжки с шестом. Женщины

1. Полина Кнороз (Москва) — 4.70
2. Татьяна Калинина (Москва) — 4.55
3. Аксана Гатауллина (Москва) — 4.50

Прыжки в высоту. Женщины

1. Наталья Спиридонова (Москва) — 1.94
2. Дарья Слепова (Москва) — 1.91
3. Полина Парфененко (Кемеровская область) — 1.91

Бег, 60 м с барьерами. Мужчины

1. Артем Макаренко (Москва, Красноярский край) — 7.64
2. Семен Манаков (Республика Татарстан) — 7.75
3. Анатолий Киселев (Нижегородская область) — 7.89

Бег, 60 м с барьерами. Женщины

1. Виктория Погребняк (Томская, Алтайский) — 8.15
2. Ирина Болдырева (Московская область) — 8.23
3. Алина Бозюкова (Воронежская, Санкт-Петербург) — 8.28

Бег, 3000 м. Женщины

1. Ольга Вовк (Ростовская область) — 8:48.09
2. Екатерина Ивонина (Московская, Пермский) — 8:48.88
3. Светлана Аплачкина (Воронежская область) — 8:56.49

Бег, 60 м. Женщины

1. Кристина Макаренко (Москва, Красноярский край) — 7.12
2. Юлия Караваева (Москва) — 7.25
3. Анастасия Романова (Санкт-Петербург) — 7.36

Бег, 60 м. Мужчины

1. Ярослав Ткалич (Москва, Смоленская область) — 6.61
2. Константин Крылов (Красноярский край) — 6.66
3. Данила Тен (Краснодарский, Амурская) — 6.69

Бег, 3000 м. Мужчины

1. Владимир Никитин (Москва, Пермский край) — 7.50,88
2. Анатолий Рыбаков (Кемеровская область) — 7.52,91
3. Константин Плохотников (Краснодарский, Хакасия) — 7.53,13

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