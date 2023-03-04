Результаты соревнований на чемпионате России по лёгкой атлетике в помещении 3 марта

3 марта на чемпионате России по лёгкой атлетике в помещении, который проходит с 3 по 5 марта в Москве в легкоатлетическом манеже ЦСКА, были разыграны восемь комплектов наград.
Прыжки с шестом. Женщины
1. Полина Кнороз (Москва) — 4.70
2. Татьяна Калинина (Москва) — 4.55
3. Аксана Гатауллина (Москва) — 4.50
Прыжки в высоту. Женщины
1. Наталья Спиридонова (Москва) — 1.94
2. Дарья Слепова (Москва) — 1.91
3. Полина Парфененко (Кемеровская область) — 1.91
Бег, 60 м с барьерами. Мужчины
1. Артем Макаренко (Москва, Красноярский край) — 7.64
2. Семен Манаков (Республика Татарстан) — 7.75
3. Анатолий Киселев (Нижегородская область) — 7.89
Бег, 60 м с барьерами. Женщины
1. Виктория Погребняк (Томская, Алтайский) — 8.15
2. Ирина Болдырева (Московская область) — 8.23
3. Алина Бозюкова (Воронежская, Санкт-Петербург) — 8.28
Бег, 3000 м. Женщины
1. Ольга Вовк (Ростовская область) — 8:48.09
2. Екатерина Ивонина (Московская, Пермский) — 8:48.88
3. Светлана Аплачкина (Воронежская область) — 8:56.49
Бег, 60 м. Женщины
1. Кристина Макаренко (Москва, Красноярский край) — 7.12
2. Юлия Караваева (Москва) — 7.25
3. Анастасия Романова (Санкт-Петербург) — 7.36
Бег, 60 м. Мужчины
1. Ярослав Ткалич (Москва, Смоленская область) — 6.61
2. Константин Крылов (Красноярский край) — 6.66
3. Данила Тен (Краснодарский, Амурская) — 6.69
Бег, 3000 м. Мужчины
1. Владимир Никитин (Москва, Пермский край) — 7.50,88
2. Анатолий Рыбаков (Кемеровская область) — 7.52,91
3. Константин Плохотников (Краснодарский, Хакасия) — 7.53,13
- 4 марта 2023
-
02:28
-
02:09
-
00:30
- 3 марта 2023
-
22:08
-
22:04
-
19:44
-
17:49
-
17:43
-
17:26
-
16:50
-
14:23
-
01:53
-
00:58
-
00:47
-
00:34
- 2 марта 2023
-
21:47
-
21:24
-
20:41
-
13:07
-
11:35
-
01:01
- 1 марта 2023
-
22:35
-
21:22
-
14:48
-
13:34
-
11:51
-
11:15
-
00:08
- 28 февраля 2023
-
23:26
-
21:40
-
21:12
-
21:01
-
18:42
-
18:30
-
18:15