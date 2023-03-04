Результаты соревнований на чемпионате России по лёгкой атлетике в помещении 3 марта

3 марта на чемпионате России по лёгкой атлетике в помещении, который проходит с 3 по 5 марта в Москве в легкоатлетическом манеже ЦСКА, были разыграны восемь комплектов наград.

Прыжки с шестом. Женщины

1. Полина Кнороз (Москва) — 4.70

2. Татьяна Калинина (Москва) — 4.55

3. Аксана Гатауллина (Москва) — 4.50

Прыжки в высоту. Женщины

1. Наталья Спиридонова (Москва) — 1.94

2. Дарья Слепова (Москва) — 1.91

3. Полина Парфененко (Кемеровская область) — 1.91

Бег, 60 м с барьерами. Мужчины

1. Артем Макаренко (Москва, Красноярский край) — 7.64

2. Семен Манаков (Республика Татарстан) — 7.75

3. Анатолий Киселев (Нижегородская область) — 7.89

Бег, 60 м с барьерами. Женщины

1. Виктория Погребняк (Томская, Алтайский) — 8.15

2. Ирина Болдырева (Московская область) — 8.23

3. Алина Бозюкова (Воронежская, Санкт-Петербург) — 8.28

Бег, 3000 м. Женщины

1. Ольга Вовк (Ростовская область) — 8:48.09

2. Екатерина Ивонина (Московская, Пермский) — 8:48.88

3. Светлана Аплачкина (Воронежская область) — 8:56.49

Бег, 60 м. Женщины

1. Кристина Макаренко (Москва, Красноярский край) — 7.12

2. Юлия Караваева (Москва) — 7.25

3. Анастасия Романова (Санкт-Петербург) — 7.36

Бег, 60 м. Мужчины

1. Ярослав Ткалич (Москва, Смоленская область) — 6.61

2. Константин Крылов (Красноярский край) — 6.66

3. Данила Тен (Краснодарский, Амурская) — 6.69

Бег, 3000 м. Мужчины

1. Владимир Никитин (Москва, Пермский край) — 7.50,88

2. Анатолий Рыбаков (Кемеровская область) — 7.52,91

3. Константин Плохотников (Краснодарский, Хакасия) — 7.53,13