Чешская велогонщица избежала наказания за допинг. Она заявила, что давала лекарства собаке

Чешская велогонщица Катерина Нэш смогла избежать четырёхлетней дисквалификации за допинг.

Допинг-тест спортсменки, сделанный в октябре 2022 года, дал положительный результат на стимулятор аппетита капроморелин. Препарат не указан в списке запрещённых веществ Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), но запрещён правилами Антидопингового агентства США (USADA) и Международного союза велосипедистов (UCI).

Однако расследование USADA по делу Нэш показало, что препарат попал в организм спортсменки, когда она давала рецептурные лекарства собаке.

«Нэш давала лекарство перорально своей собаке каждый день в течение последних недель жизни питомца, чтобы поддерживать вес. Из-за сложности с пероральным введение лекарства Нэш часто вступала в контакт с жидким препаратом через руки, а в инструкции к лекарству не предупреждалось о риске попадания препарата в организм в результате контакта с кожей. USADA установило, что прямой контакт с лекарством для домашних животных может давать положительный тест на допинг. Нэш не грозит дисквалификация», — говорится в заявлении USADA.