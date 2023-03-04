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На ЧЕ по лёгкой атлетике дважды побили мировой рекорд, принадлежавший украинке Добринской

Бельгийская легкоатлетка Нафиссату Тиам стала победительницей соревнований по пятиборью на чемпионате Европы — 2023 по лёгкой атлетике в помещении, который проходит в Стамбуле (Турция).

Результат Тиам составил 5055 очков. Второе место заняла спортсменка из Польши Адрианна Сулек. Третьей в пятиборье стала бельгийка Нур Виттс.

Примечательно, что Сулек побила мировой рекорд, принадлежавший украинской спортсменке Наталье Добринской (5013 очков). Этот рекорд держался 11 лет. Позже новый рекорд, установленный Сулек, побила победительница соревнований Тиам.

Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы. Стамбул, Турция. Пятиборье. Женщины:

1. Нафиссату Тиам (Бельгия) – 5055 очков.

2. Адрианна Сулек (Польша) – 5014.

3. Нур Виттс (Бельгия) – 4823.