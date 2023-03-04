Ольга Баделько войдёт в состав женской сборной России по шахматам
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Международный мастер Ольга Баделько будет выступать в составе женской сборной России по шахматам.
20-летняя спортсменка, которая очень 2021 года перешла в Российскую шахматную федерацию из Беларуси, на данный момент оформляет российское гражданство.
«Я буду очень рада выступать за сборную России, это одна из сильнейших команд мира, в которую очень непросто попасть. В России большая конкуренция, и за место в сборной нужно бороться. Надеюсь, что все технические вопросы благополучно решатся, и я смогу выступать на соревнованиях в составе сборной. Тем более, что переход в Азию должен принести нам новые турниры, в том числе командные», — приводит слова Баделько пресс-служба Российской шахматной федерации.
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