Ольга Баделько войдёт в состав женской сборной России по шахматам

Международный мастер Ольга Баделько будет выступать в составе женской сборной России по шахматам.

20-летняя спортсменка, которая очень 2021 года перешла в Российскую шахматную федерацию из Беларуси, на данный момент оформляет российское гражданство.

«Я буду очень рада выступать за сборную России, это одна из сильнейших команд мира, в которую очень непросто попасть. В России большая конкуренция, и за место в сборной нужно бороться. Надеюсь, что все технические вопросы благополучно решатся, и я смогу выступать на соревнованиях в составе сборной. Тем более, что переход в Азию должен принести нам новые турниры, в том числе командные», — приводит слова Баделько пресс-служба Российской шахматной федерации.