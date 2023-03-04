Олимпийские комитеты Африки выступили за допуск россиян на Олимпиаду-2024 в Париже

Члены исполнительного комитета Ассоциаций национальных олимпийских комитетов Африки (ANOCA) официально выступили за допуск российских спортсменов к Олимпийским играм — 2024 в Париже (Франция), сообщает агентство France Press. Заседание исполкома ANOCA прошло сегодня, 4 марта в Нуакшоте (Мавритания).

«Члены единогласно проголосовали за участие российских и белорусских спортсменов во всех международных соревнованиях. Речь идёт о том, чтобы позволить российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже в условиях полного нейтралитета без каких-либо признаков идентичности», — говорится в сообщении ANOCA.

При этом председатель ANOCA Мустафа Берраф подчеркнул, что организация «присоединяется к позиции Международного олимпийского комитета и его президента Томаса Баха».