«Белогорье», «Динамо» и «Локомотив» одержали победы в волейбольной Суперлиге

Завершились пять матчей 26-го тура предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.

Московское «Динамо» нанесло поражение «Газпрому-Югра» со счётом 3:0 (25:21, 25:21, 25:18). Для столичной команды это 24-я победа в сезоне, бело-голубые вышли на промежуточное первое место.

Санкт-петербургский «Зенит» с 21 победой – на третьем месте, новосибирский «Локомотив» выиграл 20 матчей и занимает четвёртое место, «Белогорье» с 17 победами в 25 матчах – пятое.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Предварительный этап. 26-й тур

«Локомотив» (Новосибирск) – «Факел» (Новый Уренгой) – 3:2 (21:25, 25:20, 25:21, 23:25, 15:13)

«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) – «Кузбасс» (Кемерово) – 3:0 (25:22, 25:23, 25:13)

«Динамо» (Москва) – «Газпром-Югра» (Сургут) – 3:0 (25:21, 25:21, 25:18)

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) – 3:0 (25:14, 25:19, 28:26)

«Строитель» (Минск) – «Белогорье» (Белгород) – 0:3 (19:25, 14:25, 20:25)