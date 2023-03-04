«Белогорье», «Динамо» и «Локомотив» одержали победы в волейбольной Суперлиге

Завершились пять матчей 26-го тура предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.
Московское «Динамо» нанесло поражение «Газпрому-Югра» со счётом 3:0 (25:21, 25:21, 25:18). Для столичной команды это 24-я победа в сезоне, бело-голубые вышли на промежуточное первое место.
Санкт-петербургский «Зенит» с 21 победой – на третьем месте, новосибирский «Локомотив» выиграл 20 матчей и занимает четвёртое место, «Белогорье» с 17 победами в 25 матчах – пятое.
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Предварительный этап. 26-й тур
«Локомотив» (Новосибирск) – «Факел» (Новый Уренгой) – 3:2 (21:25, 25:20, 25:21, 23:25, 15:13)
«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) – «Кузбасс» (Кемерово) – 3:0 (25:22, 25:23, 25:13)
«Динамо» (Москва) – «Газпром-Югра» (Сургут) – 3:0 (25:21, 25:21, 25:18)
«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) – 3:0 (25:14, 25:19, 28:26)
«Строитель» (Минск) – «Белогорье» (Белгород) – 0:3 (19:25, 14:25, 20:25)
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