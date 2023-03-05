Результаты соревнований на чемпионате России по лёгкой атлетике в помещении 4 марта

4 марта на чемпионате России по лёгкой атлетике в помещении, который проходит с 3 по 5 марта в Москве в легкоатлетическом манеже ЦСКА, были разыграны девять комплектов наград.
Прыжки в длину. Женщины.
1. Елена Соколова (Москва, Белгородская область) – 6,67.
2. Вероника Семашко (Санкт-Петербург) – 6,65.
3. Екатерина Левицкая (Краснодарский край) – 6,49.
Толкание ядра. Женщины.
1. Снежана Трофимец (Москва) – 17,40.
2. Наталья Тронева (Краснодарский край) – 16,46.
3. Екатерина Бурмистрова (Санкт-Петербург) – 16,41.
Бег, 400 м. Женщины.
1. Полина Миллер (Краснодарский, Алтайский край) – 51,58.
2. Екатерина Иванова (Иркутская область) – 52,72.
3. Екатерина Вахрушева (Москва) – 53,42.
Бег, 400 м. Мужчины.
1. Максим Федяев (Московская, Курская область) – 46,59.
2. Никита Ленчиков (Тамбовская область) – 46,70.
3. Вадим Кукалев (Тюменская область) – 46,79.
Бег, 800 м. Женщины.
1. Инесса Гусарова (Белгородская, Калужская область) – 2.03,91.
2. Яна Перепелица (Краснодарский край) – 2.04,87.
3. Нигина Тухтаева (Курганская область) – 2.05,60.
Бег, 800 м. Мужчины.
1. Игорь Ращупкин (Москва, Липецкая область) – 1.50,76.
2. Сергей Дубровский (Московская, Белгородская область) – 1.50,88.
3. Никита Егоров (Ульяновская область) – 1.51,17.
Прыжки в длину. Мужчины.
1. Артёи Чермошанский (Москва) – 7.89.
2. Юрий Ожгибесов (Воронежская область) – 7.80.
3. Артемий Коленченко (Москва) – 7.80.
Толкание ядра. Мужчины.
1. Максим Афонин (Москва) – 20.33.
2. Константин Лядусов (Москва, Ростовская область) – 19.49.
3. Семён Бородаев (Ставропольский край) – 18.56.
Прыжки с шестом. Мужчины.
1. Михаил Шмыков (Иркутская область) – 5.65.
2. Дмитрий Качанов (Москва) – 5.65.
3. Георгий Горохов (Москва) – 5.45.
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