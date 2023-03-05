Результаты соревнований на чемпионате России по лёгкой атлетике в помещении 4 марта

4 марта на чемпионате России по лёгкой атлетике в помещении, который проходит с 3 по 5 марта в Москве в легкоатлетическом манеже ЦСКА, были разыграны девять комплектов наград.

Прыжки в длину. Женщины.

1. Елена Соколова (Москва, Белгородская область) – 6,67.

2. Вероника Семашко (Санкт-Петербург) – 6,65.

3. Екатерина Левицкая (Краснодарский край) – 6,49.

Толкание ядра. Женщины.

1. Снежана Трофимец (Москва) – 17,40.

2. Наталья Тронева (Краснодарский край) – 16,46.

3. Екатерина Бурмистрова (Санкт-Петербург) – 16,41.

Бег, 400 м. Женщины.

1. Полина Миллер (Краснодарский, Алтайский край) – 51,58.

2. Екатерина Иванова (Иркутская область) – 52,72.

3. Екатерина Вахрушева (Москва) – 53,42.

Бег, 400 м. Мужчины.

1. Максим Федяев (Московская, Курская область) – 46,59.

2. Никита Ленчиков (Тамбовская область) – 46,70.

3. Вадим Кукалев (Тюменская область) – 46,79.

Бег, 800 м. Женщины.

1. Инесса Гусарова (Белгородская, Калужская область) – 2.03,91.

2. Яна Перепелица (Краснодарский край) – 2.04,87.

3. Нигина Тухтаева (Курганская область) – 2.05,60.

Бег, 800 м. Мужчины.

1. Игорь Ращупкин (Москва, Липецкая область) – 1.50,76.

2. Сергей Дубровский (Московская, Белгородская область) – 1.50,88.

3. Никита Егоров (Ульяновская область) – 1.51,17.

Прыжки в длину. Мужчины.

1. Артёи Чермошанский (Москва) – 7.89.

2. Юрий Ожгибесов (Воронежская область) – 7.80.

3. Артемий Коленченко (Москва) – 7.80.

Толкание ядра. Мужчины.

1. Максим Афонин (Москва) – 20.33.

2. Константин Лядусов (Москва, Ростовская область) – 19.49.

3. Семён Бородаев (Ставропольский край) – 18.56.

Прыжки с шестом. Мужчины.

1. Михаил Шмыков (Иркутская область) – 5.65.

2. Дмитрий Качанов (Москва) – 5.65.

3. Георгий Горохов (Москва) – 5.45.