Результаты соревнований на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в помещении 4 марта

4 марта в Стамбуле (Турция) на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в помещении было разыграно шесть комплектов наград.

Прыжки с шестом. Женщины.

1. Вильма Мурто (Финляндия) — 4.80.

2. Тина Шутей (Словения) — 4.75.

3. Амалиэ Швабикова (Чехия) — 4.70.

Тройной прыжок. Женщины.

1. Тугба Данишмаз (Турция) — 14.31.

2. Дарья Деркач (Италия) — 14.20.

3. Патрисия Мамона (Португалия) — 14.16.

1500 м. Женщины.

1. Лора Мьёр (Великобритания) — 4.03,40.

2. Клаудия Бобочя (Румыния) — 4.03,76.

3. Софья Эннауи (Польша) — 4.04,06.

400 м. Мужчины.

1. Карстен Вархольм (Норвегия) — 45,35.

2. Жюльен Ватрен (Бельгия) — 45,44.

3. Карл Бенгтстрём (Швеция) — 45,77.

400 м. Женщины.

1. Фемке Бол (Нидерланды) — 49,85.

2. Лике Клавер (Нидерланды) — 50,57.

3. Анна Кельбасинска (Польша) — 51,25.

60 м. Мужчины.

1. Самуэле Чеккарелли (Италия) — 6,48.

2. Ламонт Марсель Джейкобс (Италия) — 6,50.

3. Хенрик Ларссон (Швеция) — 6,53.