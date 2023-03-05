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Результаты соревнований на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в помещении 4 марта

Результаты соревнований на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в помещении 4 марта
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4 марта в Стамбуле (Турция) на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в помещении было разыграно шесть комплектов наград.

Прыжки с шестом. Женщины.

1. Вильма Мурто (Финляндия) — 4.80.
2. Тина Шутей (Словения) — 4.75.
3. Амалиэ Швабикова (Чехия) — 4.70.

Тройной прыжок. Женщины.

1. Тугба Данишмаз (Турция) — 14.31.
2. Дарья Деркач (Италия) — 14.20.
3. Патрисия Мамона (Португалия) — 14.16.

1500 м. Женщины.

1. Лора Мьёр (Великобритания) — 4.03,40.
2. Клаудия Бобочя (Румыния) — 4.03,76.
3. Софья Эннауи (Польша) — 4.04,06.

400 м. Мужчины.

1. Карстен Вархольм (Норвегия) — 45,35.
2. Жюльен Ватрен (Бельгия) — 45,44.
3. Карл Бенгтстрём (Швеция) — 45,77.

400 м. Женщины.

1. Фемке Бол (Нидерланды) — 49,85.
2. Лике Клавер (Нидерланды) — 50,57.
3. Анна Кельбасинска (Польша) — 51,25.

60 м. Мужчины.

1. Самуэле Чеккарелли (Италия) — 6,48.
2. Ламонт Марсель Джейкобс (Италия) — 6,50.
3. Хенрик Ларссон (Швеция) — 6,53.

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