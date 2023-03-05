18-летний конькобежец Джордан Штольц выиграл три золотые медали ЧМ-2023 и установил рекорд
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Американский спортсмен Джордан Штольц выиграл три золотые медали на чемпионате мира по конькобежному спорту, который проходит в Херенвене (Нидерланды). Штольц — лучший на дистанциях 500, 1000 и 1500 метров. 18-летний американец установил новый рекорд, став самым молодым победителем мирового первенства.
Сегодня, 5 марта, Штольц показал результат 1.43,59 на дистанции 1500 метров. Серебряную награду завоевал голландец Кьелд Нёйс. Бронза также досталась представителю Нидерландов – Томасу Кролу.
Антуанетта де Йонг из Нидерландов выиграла женский забег на 1500 м. Её результат составил 1.53,54. Серебро досталось норвежке Рагне Виклунд, финишировавшей с результатом 1.54,30. Бронзовую награду получила японка Михо Такаги с результатом 1.54,39.
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