Испанского барьериста унесли на носилках после опасного падения на чемпионате Европы

Чемпионат Европы по лёгкой атлетике в помещении завершился чрезвычайно драматично. В финале забега на 60 метров с барьерами испанский спортсмен Энрике Льопис споткнулся о последнее препятствие и упал перед финишной чертой, оставаясь без движения.
Медицинские бригады тут же подбежали к спортсмену, чтобы оказать первую помощь. Стюарды закрыли происходящее от глаз болельщиков большими пледами. В итоге также под прикрытием пледов Льописа на носилках унесли с дорожки и отправили в больницу на обследование.
По сообщениям СМИ, барьерист очень сильно ударился головой о дорожку, поэтому не мог встать самостоятельно. При этом спортсмен находился в сознании.
Победу одержал швейцарец Джейсон Джозеф (7,41), вторым стал поляк Якуб Шимански (7,56), третьим – француз Жюст Квау-Мати (7,59). Льопис приехал на чемпионат Европы вскоре после того, как установил национальный рекорд – 7,48.
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