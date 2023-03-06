Испанского барьериста унесли на носилках после опасного падения на чемпионате Европы

Чемпионат Европы по лёгкой атлетике в помещении завершился чрезвычайно драматично. В финале забега на 60 метров с барьерами испанский спортсмен Энрике Льопис споткнулся о последнее препятствие и упал перед финишной чертой, оставаясь без движения.

Медицинские бригады тут же подбежали к спортсмену, чтобы оказать первую помощь. Стюарды закрыли происходящее от глаз болельщиков большими пледами. В итоге также под прикрытием пледов Льописа на носилках унесли с дорожки и отправили в больницу на обследование.

По сообщениям СМИ, барьерист очень сильно ударился головой о дорожку, поэтому не мог встать самостоятельно. При этом спортсмен находился в сознании.

Победу одержал швейцарец Джейсон Джозеф (7,41), вторым стал поляк Якуб Шимански (7,56), третьим – француз Жюст Квау-Мати (7,59). Льопис приехал на чемпионат Европы вскоре после того, как установил национальный рекорд – 7,48.