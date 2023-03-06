Блокирующий «Белогорья» — о переезде в Тулу из-за СВО: неясно, где будем играть дальше

Блокирующий волейбольного клуба «Белогорье» Георгий Заболотников рассказал о незапланированном переезде белгородской команды в Тулу из-за специальной военной операции на Украине.
«Как минимум на одну игру с «Динамо-ЛО» мы в Туле. Предполагали, что сюда приедем на четыре игры, то есть где-то на четыре недели. Поэтому взяли вещей больше, чем обычно на выезд. Никто квартиру не снимал, организованно в одном отеле живём. Где дальше будем играть — неясно. Точно никто ничего не может сказать. Да, для болельщиков из Белгорода Тула стала ассоциироваться с домом. И после того как мы выиграли здесь у «Зенита», может показаться, что нам тут удобнее, но на самом деле мы здесь всего-то неделю. И у нас точно такие же условия, как у соперника. Особого преимущества это не даёт», — сказал Заболотников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
Полное интервью на «Чемпионате» с Георгием Заболотниковым читайте сегодня.
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