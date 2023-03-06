Самый высокий волейболист российской Суперлиги: все думают, что в жизни тяжело

Блокирующий волейбольного клуба «Белогорье» Георгий Заболотников, являющийся одним из самых высоких волейболистов российской Суперлиги, рассказал о своём росте.

«Летом при последних измерениях я уже был 2,19 см. Но, думаю, закончил расти в высоту, теперь если только вширь. К тому же не такой уж и высокий. Есть вообще люди выше. Когда был мелким и меньшего роста, встречал. Все думают, что в жизни очень тяжело. Но, наверное, я уже привык просто к трудностям — банально не хватает места в самолёте или машине. И не могу сказать, что где-то есть дискриминация высоких людей.

Генетика ли это? И мама, и отец, и дедушка по маминой линии высокие. Мужчины под два метра — около 195 см. И мама около 183. Но никто в семье спортом не занимался. Только дедушка очень любил бокс. Например, даже в 72 года он до сих пор может отжаться 60-70 раз на кулаках. Мужчина! Я же от силы раз 20. Хотя зал очень люблю. Спасибо тренеру Карло Сати, он прививает эту любовь. Да и работа в зале — залог здоровья в профессиональном спорте. Если правильно там работать и выжимать из себя максимум, то мышцы будут более готовы к сумасшедшим нагрузкам. Бывало, пару раз шею защемило, хотя в течение карьеры травмы пока мало беспокоят. Разве что при взрослении шляттеры начинают болеть. Это было буквально полгода, а так, конечно, голеностопы — вечная проблема волейболистов и баскетболистов. Люблю тягать, но хотя по мне и не скажешь. Сколько жму? Пока оставлю это при себе… Стесняюсь», — сказал Заболотников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Полное интервью с Георгием Заболотниковым читайте на «Чемпионате»: