Блокирующий «Белогорья» — о кумирах: хочу понять, почему они лучшие в России

Блокирующий волейбольного клуба «Белогорье» Георгий Заболотников рассказал, на кого из игроков он равняется.

«Мои кумиры — Дмитрий Мусэрский в лучшие годы и кубинец Робертланди Симон из итальянской лиги. Подсматриваю многие элементы. В нападении Симона подсмотрел одну специфическую деталь, но это секрет. А как играл Дмитрий — тотальное доминирование на площадке. Хочется так же. Если смотреть на тех, кто работает на блоке — чтение, интуиция — то Михаил Щербаков, Артём Вольвич из Суперлиги могут быть примерами. Хочу уловить и понять, что они думают в определённый момент и как получается так, что они лучшие в России: везде успевают и результативны на блоке. Они хоть и возрастные игроки, но опытные», — сказал Заболотников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Полное интервью с Георгием Заболотниковым читайте на «Чемпионате»: