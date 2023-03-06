Блокирующий Заболотников назвал лучшего либеро российской Суперлиги
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Блокирующий волейбольного клуба «Белогорье» Георгий Заболотников ответил на вопрос о лучшем игроке в российской Суперлиге, выступающем на позиции либеро.
«Француз Женя Гребенников. Когда мы играли с питерцами, он прям бесил: как везде успевал, подстраховывал, кричал. Он, конечно, в полном порядке. Да, во многом его заслуга того золота для Франции в 2020-м», — сказал Заболотников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
Полное интервью с Георгием Заболотниковым читайте на «Чемпионате»:
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