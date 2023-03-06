Заболотников — о первом контракте: не думаю о квартире или машине, хочу провести газ

Блокирующий волейбольного клуба «Белогорье» Георгий Заболотников ответил на вопрос о распоряжении своими финансами после подписания профессионального контракта.

«Вообще пока ни на что не тратил — откладываю деньги. Хочу себе и родителям провести газ на даче. Когда приезжаю домой в Москву летом, всё время езжу на участок, а газа там нет, только печка. О машине или квартире вообще пока не думаю. Скорее, мысли сосредоточены на учёбе в БелГУ — учусь на спортивном факультете на тренера.

Ведь если ещё на домашних матчах почти через день заходил на кафедру, делал задания, то сейчас лишь на дистанционном обучении. Что для меня совсем неудобно. Но стараюсь не забрасывать: сдал уже первую сессию. Оставался до недавнего времени один долг, теперь всё закрыл. Играю, наверное, лучше, чем учусь (смеётся)! Сейчас планирую окончить обучение, потому что считаю, что для каждого человека необходимо образование. Может, это просто популярное мнение, но у взрослого человека, мужчины, оно должно быть. О будущем я тоже думаю. Но так как всю жизнь отдавал спорту, уверен, он отплатит мне взаимностью. Я верю в большое профессиональное будущее!» — сказал Заболотников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Полное интервью с Георгием Заболотниковым читайте на «Чемпионате»: