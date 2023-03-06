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МОК определит место проведения Олимпийских игр 2030 года в октябре

МОК определит место проведения Олимпийских игр 2030 года в октябре
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Сессия Международного олимпийского комитета (МОК), на которой будет определено место проведения зимних Олимпийских игр 2030 года, пройдёт с 14 по 17 октября в Мумбаи (Индия). Об этом сообщается на официальном сайте организации.

За несколько дней до сессии МОК также состоится заседание исполкома организации. 14 октября состоится церемония открытия сессии, обсуждения пройдут с 15 по 17 октября.

Ранее о желании принять и организовать у себя Олимпийские игры 2030 года сообщали канадские города Ванкувер и Уистлер, а также Саппоро (Япония) и Солт-Лейк-Сити (США).

Ближайшие Олимпийские игры пройдут летом 2024 года в Париже. Зимние Игры в 2026 году примут итальянские города Милан и Кортина-д’Ампеццо, а летнюю Олимпиаду 2028-го – Лос-Анджелес.

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