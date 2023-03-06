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ФСГР рассмотрит возможность подачи апелляции по делу Ирины Винер

ФСГР рассмотрит возможность подачи апелляции по делу Ирины Винер
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Федерация спортивной гимнастики России (ФСГР) намерена рассмотреть возможность подачи апелляции на решение Международной федерации гимнастики (FIG) по делу президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирины Винер.

«У Федерации спортивной гимнастики России есть 21 день на подачу апелляции. Для того чтобы сделать это, нужно сначала изучить все возможные юридические последствия такого шага. Нужно понять, возможно ли добиться другого решения и не станет ли оно хуже, есть ли адвокаты, которые способны добиться пересмотра решения», — приводит слова представителя ФСГР ТАСС.

FIG отстранил Ирину Винер на два года. Таков итог судебного разбирательства, начатого после снятия Натальи Кузьминой с выборов в технический комитет FIG по художественной гимнастике в 2021 году. Публичные заявления Винер в СМИ после поражения сборной России на Олимпийских играх в Токио-2020 признаны оскорбительными и нарушившими правила FIG, как и отказ ответчиков должным образом сотрудничать со следствием.

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