«Цинизм наших западных коллег не имеет границ». Чернышенко — об отстранении Винер

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко отреагировал на двухлетнее отстранение главы ВФХГ и главного тренера сборной России по художественной гимнастике Ирины Винер.

Ранее стало известно, что дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики отстранила Винер на два года. В Международной федерации гимнастики (FIG) посчитали, что публичные заявления Винер после Олимпийских игр 2020 являются оскорбительными. Также Винер припомнили снятие с выборов кандидатуры члена технического комитета FIG Натальи Кузьминой, участвовавшей в судейском скандале на Играх в Токио.

«Решение FIG об отстранении Ирины Винер — очередное доказательство посягательства на независимость спорта в лице западных политических функционеров. Уже привычное пустословие, направленное на человека с бесспорным авторитетом в международном спорте, стандартная политика возвышения слабых за счёт отстранения сильных. Цинизм наших западных коллег не имеет границ, и мы раз за разом наблюдаем их наивные решения, разрушающие масштабную мировую спортивную систему, выстраиваемую десятилетиями. Жаль, что энергия и ресурсы международной федерации уходят на поддержку дискриминирующей политики в отношении России, а не на многостороннее развитие своего вида спорта», — приводит слова Чернышенко ТАСС.