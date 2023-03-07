В ШОС позитивно восприняли инициативу Путина создать ассоциацию спортивных организаций

Члены ШОС позитивно восприняли предложение о создании ассоциации спортивных организаций. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по делам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Бахтиёр Хакимов.
«Предложение о создании ассоциации спортивных организаций было озвучено президентом России Владимиром Путиным на саммите в Самарканде.
Сейчас развёрнута работа по реализации этой идеи. В принципе, реакция партнеров позитивная. От нас ожидают соответствующих концептуальных соображений, как это принято в ШОС.
Государства-члены выступают против нарушений принципов олимпизма, и это чёткая общая позиция. В то же время партнёры, и это логично, не хотели бы оказаться объектами неких недружественных, пусть и косвенных, действий.
Все эти нюансы необходимо учитывать в работе по созданию условий для продвижения сотрудничества в этой сфере, учитывая объединительную силу спорта.
Мы работаем над спортивной составляющей очень серьёзно и будем продолжать настойчивые усилия по реализации российских инициатив», – приводит слова Хакимова ТАСС.
Шанхайская организация сотрудничества – международная организация, основанная в 2001 году. В неё входят Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Ещё четыре страны – Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия – имеют статус наблюдателя. Кроме того, девять стран являются партнёрами по диалогу: Азербайджан, Армения, Египет, Камбоджа, Катар, Непал, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка.
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