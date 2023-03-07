Игрок НФЛ Кендрик Осборн-младший спас человека из горящего автомобиля

Игрок клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Миннесота Вайкингс» Кендрик Осборн-младший оказался в нужное время в нужном месте и спас человека из горящего автомобиля.
Фото: Личный архив Кендрика Осборна-младшего
«В большинстве случаев поговорка гласит: «Не в том месте, не в то время». Но на этот раз я верю, что бог привёл меня в нужное место в нужное время. Прошлой ночью я и эти трое отважных героев помогли спасти жизнь человеку, вытащив его из горящего автомобиля после серьёзной аварии.
Фото: Личный архив Кендрика Осборна-младшего
Ситуация, в которой я и за миллионы лет мог бы и не оказаться», — написал Осборн-младший на своей странице в «Твиттере».
Фото: Личный архив Кендрика Осборна-младшего
25-летний Осборн-младший был выбран «Миннесотой Вайкингс» в пятом раунде драфта НФЛ 2020 года под 176-м номером. Ранее уроженец Ипсиланти, штат Мичиган играл в американский футбол в колледжах: в течение трёх лет в «Баффало», а с 2019 года в «Майами».
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