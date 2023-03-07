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«Страх перед сильными». Капранова высказалась об отстранении Винер на два года

«Страх перед сильными». Капранова высказалась об отстранении Винер на два года
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10-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике Ольга Капранова высказалась о двухлетней дисквалификации главы Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главного тренера сборной России Ирины Винер, поводом для которой стали высказывания тренера после поражения сестёр Авериных на Олимпиаде в Токио, а также на чемпионате мира – 2021.

«Мы все в шоке и очень расстроены. Не понимаем этого отстранения. Ирина Александровна является великим человеком в мире художественной гимнастики, да и вообще в мировом спорте. Это отстранение не повлияет на то, что Винер является абсолютным и беспрекословным лидером и архитектором мировой художественной гимнастики. Именно она подняла вид спорта на такой уровень. Мне кажется, что это страх перед сильными. Потому что нас Ирина Александровна учит, что не надо бояться — всегда надо называть вещи своими именами. Она никогда не отходит от своих принципов и всегда борется за справедливость. Как и всегда добивается справедливости. Добивается успеха и медалей. То, что происходит сейчас — это попытка убрать сильного хотя бы на какой-то период. Но уверена, что история расставит всё на свои места», — сказала Капранова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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