Карякин: не думаю, что Горячкина сменит федерацию

Гроссмейстер Сергей Карякин, участвовавший в матче за мировую шахматную корону в 2016 году, высказался о ситуации с вице-чемпионкой мира по шахматам Александрой Горячкиной.

Ранее Горячкина в интервью «Чемпионату» заявила, что задумывалась о смене гражданства из-за того, что в последние полгода ФШР её игнорировала, она была единственной сборницей без финансирования.

«Не думаю, что она сменит федерацию, потому что это всё-таки кардинальный шаг. Есть определённые недомолвки, судя по её интервью. Я не хочу влезать в личные отношения спортсменов с федерацией, это их дело. В любом случае Александра — великая спортсменка и номер один в России среди женщин на данный момент», — передаёт слова Карякина корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.