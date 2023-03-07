Сергей Карякин высказался о титульном матче между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем

Гроссмейстер Сергей Карякин высказался о стартующем через месяц матче за мировую шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем.

«Мне интересно, каким будет матч, потому что будут играть два ярких, талантливых и самобытных шахматиста. Сложно загадывать, как пройдёт матч. Бывает, что два таких суперталанта встречаются, и начинается какой-то сухой матч из одних ничьих, и кто-то в конце выиграет только одну партию. А бывает наоборот, два позиционных шахматиста начинают биться так, что их нельзя оторвать друг от друга. Поэтому тут сложно прогнозировать.

Очень важно, кто в какой форме подойдёт. Как понимаю, оба гроссмейстера готовятся очень и очень долго. Ян Непомнящий в этом цикле пребывает достаточно давно. С точки зрения матчевого опыта, у него уже он есть в матче за титул. Пускай он неудачный, но всё-таки это опыт. Думаю, что Яну будет чуть комфортнее на старте.

В какой форме будет Дин, прогнозировать сложно. Начнём с того, что в турнир претендентов в какой-то степени он попал благодаря мне. Меня дисквалифицировали, а он был первым запасным и попал в турнир претендентов. Уже дальше он занял второе место, но ввиду отказа Магнуса Карлсена от защиты титула он будет играть в матче с Яном за шахматную корону. Удивительное везение у этого человека! Приведёт ли это везение к титулу или он просто сыграет матч и проиграет — сказать сложно. Будем болеть за Яна.

Вспоминается ли фраза «на его месте должен был быть я»? Ну да, я же тоже, по сути, снялся (смеётся)», — передаёт слова Карякина корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.