Сергей Карякин: достаточно сыграть одну партию, и мой рейтинг будет тут же восстановлен

Гроссмейстер Сергей Карякин высказался о том, что год не принимал участия в турнирах под эгидой ФИДЕ, за что был исключён из рейтинга международной организации.
Сначала Карякина на полгода дисквалифицировали за активную поддержку СВО, а затем он отказался играть на турнирах не под российским флагом.
«Отношусь к этой ситуации философски. Если уж кого-то и винить в этом, то это Аркадий Дворкович, потому что он меня исключил. Конечно, не он лично, а совет ФИДЕ. Я был дисквалифицирован на полгода, не сыграл в турнире претендентов. И всё это время я не играл не потому, что не хотел, а потому, что не мог. Глобально были случаи, когда шахматисты не играли год. Например, Хикару Накамура, один из самых сильных шахматистов Америки, не играл год, но был номинирован на этап Гран-при ФИДЕ и там хорошо выступил. Здесь главное — поддерживать себя в форме. Я сыграл в четырёх турнирах за год, в трёх из них занял первое место, в одном — второе. Я в принципе доволен тем, как играю, но турниров, конечно, не хватает. Если будет возможность выступать в Азии в хороших турнирах, то я «за», тем более что там можно будет играть со своим флагом.
Да, сейчас мне достаточно сыграть одну партию, и мой рейтинг будет тут же восстановлен», — передаёт слова Карякина корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.
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