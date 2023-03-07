«Судьи не мужчины, у них нет яиц. Позор такое видеть». Игрок «КПРФ» — о финале с «Синарой»

Игрок «КПРФ» Артём Ниязов высказался о поражении своей команды от «Синары» в финале Кубка России. Напомним, за пять секунд до конца дополнительного времени мяч попал в руку одному из игроков екатеринбургской команды, однако реакции от судьи встречи не последовало. После этого игроки «Синары» забили ещё раз и установили окончательный счёт на табло — 5:3.

«Для зрителей позорище такое видеть. Когда есть чистая рука и её не свистят, потому что судьи боятся, у них нет яиц. Они не мужчины. Не знаю, кого боятся судьи, президента «Синары» или кого-то другого. Если стоишь прям рядом, где происходит момент, как можно не свистеть? Думаю, люди, которые разбираются в футзале, понимают, что произошёл полный позор. Если судей на детектор лжи проверить, ни одного честного не найдут», — приводит слова Ниязова «Коммент.Шоу».

После разбирательств экспертно-техническая комиссия Российского футбольного союза (РФС) рассмотрела скандальный эпизод финального матча Кубка России и согласилась с «КПРФ», заявив, что судьи приняли неверное решение, не назначив шестиметровый удар в ворота «Синары».